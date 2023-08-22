Наближення чергових сакральних дат росіяни можуть використати для підготовки до масованих ракетних атак. Про небезпеку ракетоносія "Циклон" 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко

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Чи є підвищена загроза через новий ракетоносій

Загроза з моря для України, як була, так і залишається досі, незалежно від того, який саме російський ракетоносій там перебуває. Мовиться не лише про загрозу ракетних атак, але й блокування сполучення зернової угоди.

Йдуть такі дати як День державного прапора, День Незалежності України. Загалом цей тиждень доволі ризикований з точки зору активізації ворожих ракетно-дронових атак. Їхня вірогідність висока,

– Зауважив Олександр Мусієнко.

Тож Росія зараз вживає заходів для посилення свого корабельного угруповання, зокрема, ракетних крейсерів та кораблів. Вочевидь, для активізації ракетних обстрілів у ці дні.

Олександр Мусієнко про ракетоносій "Циклон": дивіться відео

Ракетна загроза на День Незалежності: що відомо