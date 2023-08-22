Приближение очередных сакральных дат россияне могут использовать для подготовки к массированным ракетным атакам. Об опасности ракетоносителя "Циклон" 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко
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Есть ли повышенная угроза из-за нового ракетоносителя
Угроза с моря для Украины как была, так и остается до сих пор, независимо от того, какой именно российский ракетоноситель там находится. Речь идет не только об угрозе ракетных атак, но и о блокировке сообщения зернового соглашения.
Идут такие даты, как День государственного флага, День Независимости Украины. В целом эта неделя довольно рискованная с точки зрения активизации вражеских ракетно-дроновых атак. Их вероятность высока,
– заметил Александр Мусиенко.
Россия сейчас принимает меры для усиления своей корабельной группировки, в частности, ракетных крейсеров и кораблей. Очевидно, для активизации ракетных обстрелов в эти дни.
Александр Мусиенко о ракетоносителе "Циклон": смотрите видео
Ракетная угроза в День Независимости: что известно
- В Главном представлении разведки сообщили, что в День Независимости Украины тревожиться стоит самим россиянам. Представитель ГУР Вадим Скибицкий, однако, подчеркнул, что оккупанты действительно могут обстрелять украинские города в несколько волн. В то же время говорится о том же ракетном терроре, который постоянно применяет враг. К примеру, недавно россияне обстреляли драмтеатр в Чернигове.
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что для россиян важны сакральные даты. Поэтому массированные ракетные обстрелы 22-24 августа не исключены. Однако следует также понимать, что Россия сейчас делает все, чтобы посеять панику среди украинцев, нарастить общее напряжение.
- Кстати, по сообщению Гуменюк, по состоянию на 22 августа в Черном море находится корабельная группировка, усиленная тремя судами. Количество "Калибров" на них может быть доведено до 20 единиц. То есть 2 надводных и 1 подводный ракетоносители готовы к применению по территории Украины.