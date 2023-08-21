В субботу, 19 августа, произошел этот ракетный теракт в Чернигове. В то же время 21 августа в распоряжении 24 Канала появилось фото от СБУ, на котором виден вражеский "Искандер" в небе перед попаданием.

Смотрите также Много жертв и разрушенные здания: что известно о кровавом ударе России по Чернигову 19 августа

"Искандер" над Черниговом

Как отметили в пресс-службе СБУ, в настоящее время продолжается расследование уголовного производства по факту российского ракетного удара по центру Чернигова. Было открыто производство по 438 статье Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

В целях объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Собирается соответствующая доказательная база, опрашиваются свидетели.

Кроме того, спецслужбы предварительно установили тип ракеты, которой оккупанты ударили по гражданскому зданию. Собственно, это ракета 9М727 – то есть, крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер".

"Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается", – заявили в пресс-службе СБУ.



"Искандер" летит на черниговский драмтеатр / Фото СБУ, предоставленное 24 Каналу

Больше об ударе по городу