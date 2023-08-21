В субботу, 19 августа, произошел этот ракетный теракт в Чернигове. В то же время 21 августа в распоряжении 24 Канала появилось фото от СБУ, на котором виден вражеский "Искандер" в небе перед попаданием.
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"Искандер" над Черниговом
Как отметили в пресс-службе СБУ, в настоящее время продолжается расследование уголовного производства по факту российского ракетного удара по центру Чернигова. Было открыто производство по 438 статье Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.
В целях объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Собирается соответствующая доказательная база, опрашиваются свидетели.
Кроме того, спецслужбы предварительно установили тип ракеты, которой оккупанты ударили по гражданскому зданию. Собственно, это ракета 9М727 – то есть, крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер".
"Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается", – заявили в пресс-службе СБУ.
"Искандер" летит на черниговский драмтеатр / Фото СБУ, предоставленное 24 Каналу
Больше об ударе по городу
- Российские оккупанты запустили ракету по Чернигову на Яблочный Спас, когда люди возвращались домой с освященными фруктами в корзинах.
- Мэр Александр Ломако говорил о более 150 раненых. По его словам, 115 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. В местных больницах находится 41 человек.
- Следует сказать, что 5 человек среди пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести.
- В то же время в результате этого ракетного теракта погибли 7 человек. Среди них есть дети. В частности, враг унес жизни маленькой Софийки. В сентябре она должна была пойти в первый класс.