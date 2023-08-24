О подготовке оккупантов к новым массированным обстрелам на День Независимости может свидетельствовать их поведение в последние дни. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Что может готовить Россия

В последнее время на территории Украины сохранялось условное затишье. Прифронтовые города, конечно, обстреливают много и постоянно. Однако относительно спокойные дни в большинстве городов Украины могут свидетельствовать о том, что россияне накапливали ресурсы как раз ко Дню Независимости.

"Это подозрительно, что несколько дней они не наносят ракетные удары баллистикой или крылатыми ракетами по крупнейшим украинским городам", – заметил Тарас Березовец.

Поэтому следует быть осмотрительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь оккупанты любят концентрироваться на сакральные даты. Что в их случае означает усиленные массированные обстрелы мирных украинских городов.

Обратите внимание! К сожалению, от террора россиян серьезно пострадала Черниговщина. Днем 19 августа оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате обстрела погибли 7 человек, среди которых 6-летняя девушка, также было повреждено здание драмтеатра.

Тарас Березовец прокомментировал угрозу в День Независимости: смотреть видео

Россияне и сами боятся

В то же время, стоит отметить, что 24 августа, на День Независимости Украины, в России сделали выходным днем. В частности, работникам министерств, расположенным в бизнесс-районе "Москва-Сити", посоветовали не выходить в этот день на работу.

Вероятно, в России полагают, что ГУР и СБУ хотят устроить в Москве и Подмосковье большой "бада-бум". То есть будут праздновать с салютами и фейерверками, правда, может быть больно. Что-то будет гореть, будет пылать,

– иронизирует Березовец.

К слову, здание правительства России уже горело во время Путча в Москве в 1993 году. Мятежники хотели свергнуть действующего президента Бориса Ельцина. Тогда русский Белый Дом штурмовали с применением бронетехники. Обстреливала здание, кстати, Кантемировская дивизия, которая сейчас воюет в Украине.

"Опыт пожаров в Доме правительства у них есть. Так почему бы ему не повториться? Я не вижу для этого никаких причин", – отметил офицер ВСУ.

Важно! Украина не подтверждает свою причастность к ударам по территории России.

К чему следует готовиться 24 августа