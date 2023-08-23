Усього протягом ночі окупанти випустили до 20 ударних дронів з південно-східного напрямку. Окупанти атакували з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (окупований Крим).

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Сили ППО збили 11 дронів

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників.

Повідомляється, що 9 безпілотників було знищено в Одеській області. Ще два ударних дрони знищили в межах Запорізької області.

Подробиці нічної атаки ударними дронами

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі 23 серпня російські військові атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Атака росіян тривала близько трьох годин. За інформацією Олега Кіпера, ціллю окупаційних військ Росії була цивільна інфраструктура Одеської області.

Керівник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 квадратних метрів.

Повідомляється, що станом на 6 ранку вогонь локалізовано. За його словами, серед пошкоджень є і зерносховища.

Деталі атаки дронів на Одеську область повідомили в Силах оборони Півдня. Повідомляється, що внаслідок атаки росіян є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах в Подунав'ї, де спалахнула пожежа.

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