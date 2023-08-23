Всего в течение ночи оккупанты выпустили до 20 ударных дронов с юго-восточного направления. Оккупанты атаковали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (оккупированный Крым).

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Силы ПВО сбили 11 дронов

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 вражеских беспилотников.

Сообщается, что 9 беспилотников было уничтожено в Одесской области. Еще два ударных дрона уничтожили в пределах Запорожской области.

Подробности ночной атаки ударными дронами

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью 23 августа российские военные атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

Атака россиян продолжалась около трех часов. По информации Олега Кипера, целью оккупационных войск России являлась гражданская инфраструктура Одесской области.

Руководитель Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки "Шахедов" попадание по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров.

Сообщается, что по состоянию на 6 утра огонь локализован. По его словам, среди повреждений есть и зернохранилища.

Детали атаки дронов на Одесскую область сообщили в Силах обороны Юга. Сообщается, что в результате атаки россиян есть попадание по производственно-перегрузочным комплексам в Подунавье, где вспыхнул пожар.

Ранее в Черниговской области "Шахед" частично разрушил здание городского совета