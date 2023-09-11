До этого на этих объектах активно проводили операцию украинские военные. Эти вышки находились под оккупацией россиян еще с 2015 года.

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Как Украина смогла вернуть "вышки Бойко"

В ГУР МО отметили, что после начала полномасштабного вторжения российские захватчики активно использовали "вышки Бойко" в военных целях. В частности, захватчики там сделали своеобразную вертолетную площадку и размещали средства РЛС.

Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины. Под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина",

– подчеркнули в разведке.

Кроме этого, Украина вернула и самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". В конце концов, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи.

"Это запас вертолетных боеприпасов типа неуправляемых авиационных ракет, а также радиолокационную систему "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море", – сказали в ГУР МО.

Напоследок в украинской разведке отметили, что во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя самолет оккупантов получил поражение и вынужден был отступить.

Как Украина возвращала "вышки Бойко" / Видео из телеграм-канала ГУР МО

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