До этого на этих объектах активно проводили операцию украинские военные. Эти вышки находились под оккупацией россиян еще с 2015 года.
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Как Украина смогла вернуть "вышки Бойко"
В ГУР МО отметили, что после начала полномасштабного вторжения российские захватчики активно использовали "вышки Бойко" в военных целях. В частности, захватчики там сделали своеобразную вертолетную площадку и размещали средства РЛС.
Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины. Под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина",
– подчеркнули в разведке.
Кроме этого, Украина вернула и самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". В конце концов, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи.
"Это запас вертолетных боеприпасов типа неуправляемых авиационных ракет, а также радиолокационную систему "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море", – сказали в ГУР МО.
Напоследок в украинской разведке отметили, что во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя самолет оккупантов получил поражение и вынужден был отступить.
Как Украина возвращала "вышки Бойко" / Видео из телеграм-канала ГУР МО
Ранее возле "вышек Бойко" продолжались бо
- В отчете британской разведки от 27 августа сообщается, что в районе "вышек Бойко" возобновились столкновения. Это развитие событий произошло после отдельного инцидента, когда вражеский истребитель попытался поразить наш военный малый катер, расположенный вблизи платформы в северо-западном районе Черного моря.
- Впоследствии спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что район, где расположены "вышки Бойко", является крайне опасным. В конце концов она отметила, что украинские военные вели там активно свою работу.
- Стоит отметить, что "вышки Бойко" это буровые газо и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году.