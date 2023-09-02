Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что там украинские военные ведут боевую работу, однако отказалась говорить, присутствуют ли на этих вышках россияне физически, передает 24 Канал.

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Что происходит у "вышек Бойко"

Гуменюк подчеркнула, что "вышки Бойко" являются специфическим объектом, поскольку это дополнительные конструкции, которые находятся в территориальном море нашей воды и за ним. По ее словам, они опасны.

Поскольку еще до начала полномасштабного вторжения мы выходя на патрулирование этой акватории говорили, что напряжение там, которое создавали русские корабли постоянно провоцируя морскую охрану, граничило с "войной одного выстрела",

– сказала она.

Спикер подчеркнула, что газоконденсатные месторождения являются опасным районом, где применение оружия может иметь мощные последствия. Поэтому, по ее словам, там происходили переговоры, угрозы, провокации всеобщим маневрированием и т.д.

"Но прямых противостояний не происходило именно из-за опасности района", – подчеркнула Гуменюк.

Она также подчеркнула, что сами вышки россияне использовали для того, чтобы размещать там разведывательную или радиолокационную аппаратуру, возможно, и какие-то противовоздушные средства. Кроме этого, россияне могли использовать вышки в качестве опорного пункта для расположения своей аппаратуры.

Когда происходило освобождение острова Змеиный, мы четко обозначили, что уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян "глаз", "ушей" и средств защиты. И соответственно они пытаются вернуть над ними контроль именно для того, чтобы снова обновить там эту аппаратуру.

– заметила она.

Гуменюк рассказала, что сделать это очень сложно, ведь эти буровые платформы, являющиеся движущимися объектами, находятся в открытом море, а обычно укреплять их очень сложно тем более в боевых условиях. В заключение она отметила, что россияне пытаются вернуть контроль над объектами, но наши защитники этого не позволяют.

Что известно о боях у "вышек Бойко"