Закупівлями озброєнь займається Міжнародний фонд для України, який створили у червні 2023 року. Його очолює Велика Британія.

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Канада оголосила про нову допомогу для України

Канада виділить 33 мільйони канадських доларів, тобто 24,4 мільйона доларів США, на закупівлю обладнання ППО для України разом із Данією, Нідерландами, Великою Британією, США та іншими країнами.

У пресслужбі канадського уряду повідомили, що країни в межах ініціативи передадуть нашій державі:

сотні ракет ППО малої та середньої дальності,

інші системи, необхідні для захисту критичної інфраструктури.

Цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

У канадському уряді нагадали, що від початку 2022 року країна виділила нашій державі допомогу на суму понад 8 мільярдів канадських доларів, зокрема понад 1,8 мільярда на військову допомогу. Мовиться про:

танки Leopard 2A4,

систему ППО NASAMS,

гаубиці M777,

ракети AIM-7,

артилерійські боєприпаси калібру 105 та 155 міліметрів тощо.

Зверніть увагу! З 2015 року Канада навчила понад 38 тисяч українських військовослужбовців у рамках операції UNIFIER.

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