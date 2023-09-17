Проте ходять чутки, що IRIS-T SLS надали лише для тимчасового користування. Наприклад, аби захиститися взимку від російських атак. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації, а також розповів як IRIS-T SLS допоможуть захистити повітряний простір України.

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Як IRIS-T допоможуть Україні

IRIS-T SLS – зенітний ракетний комплекс малого радіуса дії – вражають ціль на відстані до 20 кілометрів. ППО досить ефективна для знищення цілей, які йдуть на малій висоті – Shahed, крилаті ракети.

За слова Романенка, чутки про повернення зброї можуть бути цілком реальними. Як-от після Другої світової війни, Радянський Союз мав би повернути зброю США, але вдався до варварських методів – закопував та знищував допомогу.

Романенко розповів, як ППО IRIS-T SLS допоможуть захистити українське небо: дивитися відео

Тому для України надані установки IRIS-T SLS можуть розглядатися як ленд-ліз від Німеччини. Припустимо, все ж ППО залишиться у нас до завершення бойових дій.

Вони нам безумовно потрібні, але не тільки IRIS-T SLS, а й інші засоби. Адже попереду зима і вони важливі для прикриття інфраструктурних об'єктів,

– сказав військовий експерт.

Крім того, IRIS-T SLS слугуватимуть як прикриття для українських військових – під час наступальних та оборонних дій. Поготів літній досвід показав наскільки ППО важливі для забезпечення просування Сил оборони вперед.

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