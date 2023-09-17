Проте ходять чутки, що IRIS-T SLS надали лише для тимчасового користування. Наприклад, аби захиститися взимку від російських атак. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації, а також розповів як IRIS-T SLS допоможуть захистити повітряний простір України.
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Як IRIS-T допоможуть Україні
IRIS-T SLS – зенітний ракетний комплекс малого радіуса дії – вражають ціль на відстані до 20 кілометрів. ППО досить ефективна для знищення цілей, які йдуть на малій висоті – Shahed, крилаті ракети.
За слова Романенка, чутки про повернення зброї можуть бути цілком реальними. Як-от після Другої світової війни, Радянський Союз мав би повернути зброю США, але вдався до варварських методів – закопував та знищував допомогу.
Романенко розповів, як ППО IRIS-T SLS допоможуть захистити українське небо: дивитися відео
Тому для України надані установки IRIS-T SLS можуть розглядатися як ленд-ліз від Німеччини. Припустимо, все ж ППО залишиться у нас до завершення бойових дій.
Вони нам безумовно потрібні, але не тільки IRIS-T SLS, а й інші засоби. Адже попереду зима і вони важливі для прикриття інфраструктурних об'єктів,
– сказав військовий експерт.
Крім того, IRIS-T SLS слугуватимуть як прикриття для українських військових – під час наступальних та оборонних дій. Поготів літній досвід показав наскільки ППО важливі для забезпечення просування Сил оборони вперед.
Військова допомога Україні: останні новини
- Нещодавно в інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Україна сподівається на отримання далекобійних ракет ATACMS від США восени. За його словами, це важливо, адже це дозволить не ставити на павзу контрнаступ українських військових.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що держава може невдовзі ухвалити рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Федеральний уряд не має щодо цього жодних вагань. Рішення можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів.
- Україна змогла домовитись зі Швецією про отримання партії бойових машин піхоти CV-90, які добре себе проявили в російсько-українській війні. Тепер уряд України має плани локалізувати виробництво шведських машин на вітчизняних підприємствах.