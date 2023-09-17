Однако ходят слухи, что IRIS-T SLS предоставили только для временного использования. К примеру, чтобы защититься зимой от российских атак. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации, а также рассказал, как IRIS-T SLS помогут защитить воздушное пространство Украины.

Смотрите также Не окраина, а сердце континента и щит от орды: каково место Украины в истории Европы

Как IRIS-T помогут Украине

IRIS-T SLS – зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия – поражает цель на расстоянии до 20 километров. ПВО достаточно эффективно для уничтожения целей, идущих на малой высоте – Shahed, крылатые ракеты.

По словам Романенко, слухи о возвращении оружия могут быть вполне реальными. А именно после Второй мировой войны, Советский Союз должен вернуть оружие США, но прибег к варварским методам – закапывал и уничтожал помощь.

Романенко рассказал, как ПВО IRIS-T SLS поможет защитить украинское небо: смотреть видео

Поэтому для Украины предоставленные установки IRIS-T SLS могут рассматриваться как ленд-лиз Германии. Предположим, все же ПВО останется у нас до завершения боевых действий.

Они нам определенно нужны, но не только IRIS-T SLS, но и другие средства. Ведь впереди зима и они важны для прикрытия инфраструктурных объектов.

– сказал военный эксперт.

Кроме того, IRIS-T SLS будут служить прикрытием для украинских военных – во время наступательных и оборонительных действий. Тем более летний опыт показал насколько ПВО важны для обеспечения продвижения Сил обороны вперед.

Военная помощь Украине: последние новости