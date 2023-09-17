Однако ходят слухи, что IRIS-T SLS предоставили только для временного использования. К примеру, чтобы защититься зимой от российских атак. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации, а также рассказал, как IRIS-T SLS помогут защитить воздушное пространство Украины.
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Как IRIS-T помогут Украине
IRIS-T SLS – зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия – поражает цель на расстоянии до 20 километров. ПВО достаточно эффективно для уничтожения целей, идущих на малой высоте – Shahed, крылатые ракеты.
По словам Романенко, слухи о возвращении оружия могут быть вполне реальными. А именно после Второй мировой войны, Советский Союз должен вернуть оружие США, но прибег к варварским методам – закапывал и уничтожал помощь.
Романенко рассказал, как ПВО IRIS-T SLS поможет защитить украинское небо: смотреть видео
Поэтому для Украины предоставленные установки IRIS-T SLS могут рассматриваться как ленд-лиз Германии. Предположим, все же ПВО останется у нас до завершения боевых действий.
Они нам определенно нужны, но не только IRIS-T SLS, но и другие средства. Ведь впереди зима и они важны для прикрытия инфраструктурных объектов.
– сказал военный эксперт.
Кроме того, IRIS-T SLS будут служить прикрытием для украинских военных – во время наступательных и оборонительных действий. Тем более летний опыт показал насколько ПВО важны для обеспечения продвижения Сил обороны вперед.
Военная помощь Украине: последние новости
- Недавно в интервью CNN Зеленский заявил, что Украина надеется на получение дальнобойных ракет ATACMS от США осенью. По его словам, это важно, ведь это позволит не ставить на паузу контрнаступление украинских военных.
- Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что государство может вскоре принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Федеральное правительство не имеет по этому поводу никаких колебаний. Решения могут быть приняты в течение одной-двух недель.
- Украина смогла договориться со Швецией о получении партии боевых машин пехоты CV-90, хорошо себя проявившие в российско-украинской войне. Теперь у правительства Украины есть планы локализовать производство шведских машин на отечественных предприятиях.