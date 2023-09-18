Очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що у випадку атак на енергетичну інфраструктуру України, окупантів чекатиме відплата.

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Росія отримає відповідь за спроби атаки по енергосистемі України

Генерал сказав, що працює над обмеженою позицією стримування та відплати, щоб протистояти очікуваній зимовій кампанії ракетних і безпілотних ударів Росії по інфраструктурі.

Нехай тільки почнуть. Вони теж отримають відповідь,

– сказав Буданов.

Але він не сподівається, що ворог коли-небудь здасться по своїй волі. Він зазначив, що війна була постійною для Росії протягом всієї її історії, тож не може бути обговорення припинення вогню чи миру без встановлення українськими військовими власних фактів на місцях.

Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві,

– наголосив він.

Чи готується Україна до блекаутів