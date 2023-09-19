Усиление украинского ПВО В течение последнего года может дать свои результаты. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что России будет сложно достичь больших результатов, чем это было в прошлом сезоне.

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Сможет ли Россия погрузить Украину во тьму

На последнем заседании "Рамштайн 19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин много говорил о необходимости усиления систем ПВО в Украине. В течение последнего года партнеры действительно оказывают нам много помощи, которая помогает защищать небо. В скором времени необходимость в системах ПВО снова увеличится.

Враг готовит усиление атак на объекты критической инфраструктуры, прежде всего призванной обеспечивать гражданские нужды, и хочет попытаться устроить блэкаут в этом году. Я не вижу перспектив и условий, при которых России это может прибегнуть к большим результатам, чем это было в прошлом году,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Одна из причин, почему России может не удаться погрузить Украину во тьму, как это было в прошлом году, как раз продолжение укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

"Конечно, нам нужны дополнительные батареи Patriot, прежде всего, для противодействия баллистическим ракетам – хотя бы, чтобы прикрыть зоны над городами-миллионниками. Это одна из приоритетных задач, но на это нужно время", – заметил Мусиенко.

Если бы у Украины было около 12 батарей Patriot – это бы не оставило российским оккупантам шансов для того, чтобы достичь результатов, на которые они рассчитывают.

Александр Мусиенко о возможных блэкаутах в этом году: смотреть видео

ПВО в Украине постоянно укрепляют

Ужесточать украинскую противовоздушную оборону начали с октября 2022 года. Тогда во время заседания Рамштайна было объявлено, что Украина должна получить серьезную эффективную эшелонированную систему ПВО.

"Практически на каждом "Рамштайне" после того в повестке дня есть усиление ПВО", – подчеркнул Мусиенко.

Patriot в Украине

Зенитно-ракетный комплекс Patriot появился в Украине примерно в апреле этого года. 19 апреля эту информацию подтвердил тогдашний министр обороны Алексей Резников.

С помощью этих систем в мае над Киевом удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" – это был первый случай обезвреживания такой воздушной цели.

А вот сделать наоборот не удастся, хоть россияне пытались и даже заявляли, что "Кинжалом" уничтожили Patriot. На самом деле это невозможно из-за того, что Patriot – это система или дивизия. Она состоит не просто из одной установки, которую можно уничтожить одним ударом.

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