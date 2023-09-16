Удары по энергетической структуре, вероятнее всего, будут. Измениться может количество ударов, а также объекты критической инфраструктуры. Подробнее о возможных планах оккупантов 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Как изменится стратегия россиян

В британской разведке предупреждают, что Россия явно готовится к обстрелам энергетической осени Украины уже поздней осенью – зимой. Вместе с тем стоит отметить, что украинские военные также готовятся к такому сценарию, принимая во внимание атаки на ракетоносители Черноморского флота.

Так, в последнее время пострадали ракетный корабль "Самум", малый ракетный корабль "Аскольд", субмарина "Ростов-на-Дону". Но в то время как ВСУ целятся по военным объектам врага, оккупанты, как всегда, будут терроризировать мирное население.

Россияне будут бить по гражданской инфраструктуре. Думаю, они будут расширять номенклатуру целей: это будет не только тепловое хозяйство, но вода, газ и т.д. Возможно, сконцентрируются на отдельных регионах Украины – наименее защищенных противовоздушной обороной,

– заметил Иван Ступак.

То есть, по мнению экс-сотрудника СБУ, оккупанты захотят полностью обесточить, лишить тепла и воды лишь некоторые регионы. А уже потом начинать гибридные атаки, сея "зраду". Мол, киевляне защищены, а жители простых регионов – страдают.

Таким образом, россияне хотят возбудить население восстать против власти и "киевского режима".

Иван Ступак о планах врага на осенне-зимний период: смотреть видео

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