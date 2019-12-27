Велика перемога для України, – Зеленський про виплату "Газпромом" 3 мільярдів боргу

Президент Володимир Зеленський назвав великою перемогою виплату російським "Газпромом" боргу українському "Нафтогазу" у розмірі 2,9 мільярда доларів. Уся сума вже перерахована на рахунки України.

Глава держави у своєму телеграмі відзначив, що повернення Росією грошей є ще одним успіхом для України.

Основне: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольму

Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу",

– наголосив Зеленський.

Президент підтвердив, що гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей.