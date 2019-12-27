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      Велика перемога для України, – Зеленський про виплату "Газпромом" 3 мільярдів боргу

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      Зеленський відреагував на виплату "Газпромом" боргу "Нафтогазу" / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський назвав великою перемогою виплату російським "Газпромом" боргу українському "Нафтогазу" у розмірі 2,9 мільярда доларів. Уся сума вже перерахована на рахунки України.

      Глава держави у своєму телеграмі відзначив, що повернення Росією грошей є ще одним успіхом для України.

      Основне: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольму

      Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу",
      – наголосив Зеленський.

      Президент підтвердив, що гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей.

       

      "Міс Львів" Наталія Болюх розповіла російському ТБ, що її репресують українські націоналісти
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Гроші Україна – Росія Новини Росії Газпром Нафтогаз Новини політики
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