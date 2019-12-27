"Газпром" виплатив Україні 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольму

Російська компанія "Газпром" виплатила українському "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів. Ці гроші Росія мала виплатити Україні згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Відповідну інформацію спершу опублікували російські ЗМІ з посиланням на прес-службу "Газпрому". У російській газовій компанії підкреслили, що виплату вони здійснили відповідно до домовленостей, досягнутих 20 грудня у Мінську, та у терміни, передбачені підсумковим протоколом.

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Також, згідно з цим протоколом, українська сторона повинна відкликати позови на загальну суму у 12 мільярдів доларів, а також вимоги про арешт активів та майна російської компанії. Водночас Антимонопольний комітет України повинен відмовитися від претензій до "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів.

Згодом інформацію про виплату підтвердив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у своєму фейсбуці. Він заявив, що Україна справді отримала 2,918 мільярда доларів від "Газпрому" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Подробиці щодо цього представник "Нафтогазу" пообіцяв оприлюднити згодом.

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Що відомо про гроші, які Росія виплатила Україні

"Нафтогаз" і "Газпром" почали судитися в 2014 році. Російська компанія вимагала від України виплатити 56 мільярдів доларів за відмову від принципу "бери або плати", за яким "Нафтогаз" зобовʼязаний викуповувати фіксовані обсяги газу. Натомість вимоги української сторони вкладалися в 44 мільярди доларів.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті – з 52 мільярдів кубічних метрів до 5 мільярдів кубометрів. 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив ще один позов "Нафтогазу" до "Газпрому" на недостатній обсяг транзиту. Українська компанія домоглася компенсації у 4,63 мільярда доларів.

За результатами двох арбітражних проваджень в Стокгольмі, "Газпром" повинен виплатити 2,56 мільярда доларів на користь "Нафтогазу". Через пеню сума боргу "Газпрому" перевищив 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовлявся повертати Україні гроші.

У грудні 2019 року міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що нова угода між Україною і Росією, яку 20 грудня підписали в Мінську представники "Нафтогазу" і "Газпрому", передбачає відмову від взаємних судових позовів і виплату українській стороні 3 мільярдів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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