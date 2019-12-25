Російська влада визнала, що їй було вигідніше повернути Україні 3 мільярди доларів

Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що виплата Україні 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу є "каплею у морі", якщо порівнювати з потенційними ризиками для країни.

При цьому важко передбачити, хто від цього більше виграв – Україна чи Росія. Про це Козак заявив у коментарі "Вестям".

До слова: Скільки мільярдів отримає Україна за транзит російського газу: відповідь Оржеля

Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що 2,9 мільярда далорів, які ми заплатимо у виконання рішення арбітражу, яке вже набуло чинності – це крапля в морі,

– сказав віце-прем'єр Росії.

За його словами, потенційні ризики для Росії могли б бути і більшими, а суми могли стати значно більшими.

За що Росія винна Україні гроші?

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" перевищив 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовлявся повертати Україні гроші.

Пізніше Україна і Росія уклали новий контракт на транзит газу, який передбачав повернення Україні 3 мільярдів доларів, за що та відмовляється від ще одного позову на понад 12 мільярдів.