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      Російська влада визнала, що їй було вигідніше повернути Україні 3 мільярди доларів

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      Козак заявив, що ризики для Росії за відмову від транзиту Україною були б куди більшими, ніж 3 мільярди / eadaily.com

      Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що виплата Україні 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу є "каплею у морі", якщо порівнювати з потенційними ризиками для країни.

      При цьому важко передбачити, хто від цього більше виграв – Україна чи Росія. Про це Козак заявив у коментарі "Вестям".

      До слова: Скільки мільярдів отримає Україна за транзит російського газу: відповідь Оржеля

      Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що 2,9 мільярда далорів, які ми заплатимо у виконання рішення арбітражу, яке вже набуло чинності – це крапля в морі,
      – сказав віце-прем'єр Росії.

      За його словами, потенційні ризики для Росії могли б бути і більшими, а суми могли стати значно більшими.

      За що Росія винна Україні гроші?

      22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

      28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

      Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

      Через пеню сума боргу "Газпрому" перевищив 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовлявся повертати Україні гроші.

      Пізніше Україна і Росія уклали новий контракт на транзит газу, який передбачав повернення Україні 3 мільярдів доларів, за що та відмовляється від ще одного позову на понад 12 мільярдів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газ Газовий контракт Газовий конфлікт
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