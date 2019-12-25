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      Российские власти признала, что ей было выгоднее вернуть Украину 3 миллиарда долларов

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      Козак заявил, что риски для России за отказ Украины от транзита были бы куда больше, чем 3 миллиарда / eadaily.com

      Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража является "каплей в море", если сравнивать с потенциальными рисками для страны.

      При этом трудно предсказать, кто от этого больше выиграл – Украина или Россия. Об этом Козак заявил в комментарии "Вестям".

      К слову: Сколько миллиардов получит Украина за транзит российского газа: ответ Оржеля

      Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение решения арбитража, которое уже вступило в силу – это капля в море,
      – сказал вице-премьер России.

      По его словам, потенциальные риски для России могли бы быть и больше, а суммы могли стать значительно больше.

      За что Россия должна Украине деньги?

      22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

      28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

      Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.

      Через пеню сумма долга "Газпрома" превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывался возвращать Украине деньги.

      Позже Украина и Россия заключили новый контракт на транзит газа, который предусматривал возвращение Украине 3 миллиардов долларов, за что та отказывается от еще одного иска на более чем 12 миллиардов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газовый контракт Газ Новости России
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