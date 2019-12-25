Российские власти признала, что ей было выгоднее вернуть Украину 3 миллиарда долларов

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража является "каплей в море", если сравнивать с потенциальными рисками для страны.

При этом трудно предсказать, кто от этого больше выиграл – Украина или Россия. Об этом Козак заявил в комментарии "Вестям".

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Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение решения арбитража, которое уже вступило в силу – это капля в море,

– сказал вице-премьер России.

По его словам, потенциальные риски для России могли бы быть и больше, а суммы могли стать значительно больше.

За что Россия должна Украине деньги?

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.

Через пеню сумма долга "Газпрома" превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывался возвращать Украине деньги.

Позже Украина и Россия заключили новый контракт на транзит газа, который предусматривал возвращение Украине 3 миллиардов долларов, за что та отказывается от еще одного иска на более чем 12 миллиардов.