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      "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда по решению Стокгольма

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      Российская компания "Газпром" выплатила украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги Россия должна была выплатить Украине, согласно решению Стокгольмского арбитража.

      "С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату 2,9 мильяардов долларов в соответствии с решением Арбитражного института Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", – передает пресс-служба "Газпрома".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Газовый контракт Газпром Газ Новости России Украина – Россия Экономика Украины Газовый конфликт Нафтогаз
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