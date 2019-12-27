"Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда по решению Стокгольма
Российская компания "Газпром" выплатила украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги Россия должна была выплатить Украине, согласно решению Стокгольмского арбитража.
"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату 2,9 мильяардов долларов в соответствии с решением Арбитражного института Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", – передает пресс-служба "Газпрома".
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