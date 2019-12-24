"Газпром" может "спрыгнуть" в последний момент, – Оржель

В Министерстве энергетики не исключают, что "Газпром" может отказаться от предыдущих газовых договоренностей в последний момент. И Украина готова и к такому развитию событий.

Об этом написал министр энергетики Алексей Оржель в колонке для ЕП.

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Газпром очень непростая и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом надо помнить всем, кто садится с его представителями за один стол,

– отметил он.

По словам Оржеля, "Нафтогаз" и "Газпром" достигли существенного прогресса, который вылился в подписание протокола. Украине помогли готовность правительства к худшему сценарию и санкции США.

Министр энергетики также не исключает, что в последний момент "Газпром" может отменить свои предыдущие решения по транзитному соглашению.

Может ли вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром",

– написал Оржель.

Он отметил, что Украина покажет себя как надежный партнер Европы, который может идти на разумные компромиссы, отвечающие национальным интересам и энергетической безопасности ЕС. А если контракт не вступит в действие, то под давлением Европы окажется "Газпром".

Ранее стало известно, что Украина надеется окончательно согласовать газовый контракт с Россией 26 декабря. Обе стороны готовят свой вариант контракта, и подпишут лишь один.

Что известно о газовых переговорах Украины и России