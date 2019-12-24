"Газпром" может "спрыгнуть" в последний момент, – Оржель
В Министерстве энергетики не исключают, что "Газпром" может отказаться от предыдущих газовых договоренностей в последний момент. И Украина готова и к такому развитию событий.
Об этом написал министр энергетики Алексей Оржель в колонке для ЕП.
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Газпром очень непростая и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом надо помнить всем, кто садится с его представителями за один стол,
– отметил он.
По словам Оржеля, "Нафтогаз" и "Газпром" достигли существенного прогресса, который вылился в подписание протокола. Украине помогли готовность правительства к худшему сценарию и санкции США.
Министр энергетики также не исключает, что в последний момент "Газпром" может отменить свои предыдущие решения по транзитному соглашению.
Может ли вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром",
– написал Оржель.
Он отметил, что Украина покажет себя как надежный партнер Европы, который может идти на разумные компромиссы, отвечающие национальным интересам и энергетической безопасности ЕС. А если контракт не вступит в действие, то под давлением Европы окажется "Газпром".
Ранее стало известно, что Украина надеется окончательно согласовать газовый контракт с Россией 26 декабря. Обе стороны готовят свой вариант контракта, и подпишут лишь один.
Что известно о газовых переговорах Украины и России
- Обычно трехсторонние переговоры о транзите проходили в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
- Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите произошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
- Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
- Потом раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продлении транзита газа после 1 января 2020 года.
- Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований в Минске 20 декабря.