"Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене: что известно
"Нафтогаз Украины" и "Газпром" в пятницу провели газовые переговоры в Вене. На согласованный вариант транзитного контракта пока не вышли.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице сообщил, что стороны договорились продолжать обрабатывать варианты о продлении транзита.
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Завершили встречу с Миллером, руководителем "Газпрома". Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию,
– отметил Витренко.
Что решили относительно газа на нормандском саммите
Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.
По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".
Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену относительно транзита газа.
Что надо знать о газовых переговорах
- Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Кроме того, что Украина хочет контракт на 10 лет, а Россия – на один, в предлагаемом РФ договоре есть еще одно условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В "Нафтогазе" же подчеркнули, что Украина не планирует забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.