"Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене: что известно

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" в пятницу провели газовые переговоры в Вене. На согласованный вариант транзитного контракта пока не вышли.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице сообщил, что стороны договорились продолжать обрабатывать варианты о продлении транзита.

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Завершили встречу с Миллером, руководителем "Газпрома". Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию,

– отметил Витренко.

Что решили относительно газа на нормандском саммите

Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену относительно транзита газа.

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