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      "Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене: что известно

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      Газовые переговоры в Вене / facebook.com/NaftogazUA

      "Нафтогаз Украины" и "Газпром" в пятницу провели газовые переговоры в Вене. На согласованный вариант транзитного контракта пока не вышли.

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице сообщил, что стороны договорились продолжать обрабатывать варианты о продлении транзита.

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      Завершили встречу с Миллером, руководителем "Газпрома". Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию,
      – отметил Витренко.

      Что решили относительно газа на нормандском саммите

      Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

      По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

      Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену относительно транзита газа.

      Что надо знать о газовых переговорах

      • Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Кроме того, что Украина хочет контракт на 10 лет, а Россия – на один, в предлагаемом РФ договоре есть еще одно условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В "Нафтогазе" же подчеркнули, что Украина не планирует забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Газ Газпром Газовый контракт
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