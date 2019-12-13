"Нафтогаз" і "Газпром" провели переговори у Відні: що відомо

"Нафтогаз України" і "Газпром" в п'ятницю провели газові переговори у Відні. На узгоджений варіант транзитного контракту поки не вийшли.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що сторони домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти щодо продовження транзиту.

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Завершили зустріч з Міллером, керівником "Газпрому". Поки рано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію,

– наголосив Вітренко.

Що вирішили щодо газу на нормандському саміті

Питання газу обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у межах нормандського саміту.

За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Йдеться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10 роках. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".

Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.

Що треба знати про переговори щодо транзиту газу