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      "Нафтогаз" і "Газпром" провели переговори у Відні: що відомо

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      Газові переговори у Відні / facebook.com/NaftogazUA

      "Нафтогаз України" і "Газпром" в п'ятницю провели газові переговори у Відні. На узгоджений варіант транзитного контракту поки не вийшли.

      Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що сторони домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти щодо продовження транзиту.

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      Завершили зустріч з Міллером, керівником "Газпрому". Поки рано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію,
      – наголосив Вітренко.

      Що вирішили щодо газу на нормандському саміті

      Питання газу обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у межах нормандського саміту.

      За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Йдеться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10 роках. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".

      Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • Контракт про транзит газу до Європи між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
      • Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, а в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому і РФ вимагають, щоб України та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
      • У "Нафтогазі" ж заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Володимир Путін заявляє, що Росія готова постачати газ до Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Газовий контракт Газпром Нафтогаз Газ
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