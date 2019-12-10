Гончарук допускає нову "газову війну" України з Росією

Україна продовжить вести переговори з Росією щодо продовження транзиту газу через ГТС України з 2020 року. При цьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук не виключає, що під час цих переговорів між країнами може сплахнути нова "газова війна".

Таку заяву зробив Гончарук у фейсбуці коментуючи результати нормандської зустрічі у Парижі. За його словами, Україна на переговорах таки досягла своєї мети у газовому питанні.

Важливо: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

Ми досягли своєї мети в газовому питанні – вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі. Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього,

– наголосив прем'єр.

Він пояснив, що наразі газові сховища України наповнені, логіку Києва у газовому спорі з РФ підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а скандальний газопровід "Північний потік-2" ще не добудований.

"Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо – борг можемо прийняти газом", – додав Гончарук.

Дізнайтеся більше: Путін пожартував у бік Зеленського, Макрона та Меркель: А у нас в квартирі газ, а у вас?

Також глава уряду наголосив, що нормандська зустріч у Парижі однозначно стала дипломатичним успіхом президента Зеленського, і він продовжує працювати над поверненням миру та окупованих територій Україні.

Що вирішили щодо газу на нормандському саміті

Питання газу обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у межах нормандського саміту.

За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Йдеться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10 роках. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".

Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.

Що треба знати про переговори щодо транзиту газу