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      Гончарук допускает новую "газовую войну" Украины с Россией

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      Гончарук допускает "газовую войну" во время переговоров по транзиту газа / kmu.gov.ua

      Украина продолжит вести переговоры с Россией о продлении транзита газа через ГТС Украины с 2020 года. При этом премьер-министр Алексей Гончарук не исключает, что во время этих переговоров между странами может вспыхнуть новая "газовая война".

      Такое заявление сделал Гончарук в фейсбуке комментируя результаты нормандской встречи в Париже. По его словам, Украина на переговорах таки достигла своей цели в газовом вопросе.

      Важно: Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и ​​последствиях

      Мы достигли своей цели в газовом вопросе – вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но это и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно – с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому,
      – подчеркнул премьер.

      Он пояснил, что сейчас газовые хранилища Украины наполнены, логику Киева в газовом споре с РФ поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а скандальный газопровод "Северный поток-2" еще не достроен.

      "Нам нужен долгосрочный контракт. Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – добавил Гончарук.

      Также глава правительства подчеркнул, что нормандская встреча в Париже однозначно стала дипломатическим успехом президента Зеленского, и он продолжает работать над возвращением мира и оккупированных территорий Украины.

       

      Что решили относительно газа на нормандском саммите

      По словам Владимира Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 годе, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

      Что в общем известно о переговорах по транзиту газа

      • Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом в РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Газ Алексей Гончарук Газовый конфликт Рынок газа
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