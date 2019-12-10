Гончарук допускает новую "газовую войну" Украины с Россией
Украина продолжит вести переговоры с Россией о продлении транзита газа через ГТС Украины с 2020 года. При этом премьер-министр Алексей Гончарук не исключает, что во время этих переговоров между странами может вспыхнуть новая "газовая война".
Такое заявление сделал Гончарук в фейсбуке комментируя результаты нормандской встречи в Париже. По его словам, Украина на переговорах таки достигла своей цели в газовом вопросе.
Важно: Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и последствиях
Мы достигли своей цели в газовом вопросе – вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но это и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно – с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому,
– подчеркнул премьер.
Он пояснил, что сейчас газовые хранилища Украины наполнены, логику Киева в газовом споре с РФ поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а скандальный газопровод "Северный поток-2" еще не достроен.
"Нам нужен долгосрочный контракт. Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – добавил Гончарук.
Также глава правительства подчеркнул, что нормандская встреча в Париже однозначно стала дипломатическим успехом президента Зеленского, и он продолжает работать над возвращением мира и оккупированных территорий Украины.
Что решили относительно газа на нормандском саммите
По словам Владимира Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 годе, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".
Что в общем известно о переговорах по транзиту газа
- Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом в РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
- В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.