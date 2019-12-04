Газовые переговоры: "Газпром" жалуется на высокие тарифы от Украины

В "Газпроме" называют "очень-очень высокими" предложенные Украиной тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года. В то же время там подчеркивают – переговоры продолжаются.

Вопросов достаточно много, об этом сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Интерфакс-Украина.

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Миллер добавил, что эти вопросы касаются также матрицы тарифов.

Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины,

– сказал он.

Кроме того, Миллер отметил, что "Газпром" обсуждает вопрос транзита независимым газотранспортным оператором ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

"Наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", – добавил председатель правления "Газпрома".

Отметим, представители Украины неоднократно отмечали, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря.

Газовые переговоры: основное

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.

Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.