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      Газовые переговоры: "Газпром" жалуется на высокие тарифы от Украины

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      "Газпром" жалуется на "очень-очень" высокие тарифы от Украины / ТАСС

      В "Газпроме" называют "очень-очень высокими" предложенные Украиной тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года. В то же время там подчеркивают – переговоры продолжаются.

      Вопросов достаточно много, об этом сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Миллер добавил, что эти вопросы касаются также матрицы тарифов.

      Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины,
      – сказал он.

      Кроме того, Миллер отметил, что "Газпром" обсуждает вопрос транзита независимым газотранспортным оператором ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

      "Наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", – добавил председатель правления "Газпрома".

      Отметим, представители Украины неоднократно отмечали, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

      Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря.

      Газовые переговоры: основное

      Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газовый конфликт Газ Газпром Газовый контракт
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