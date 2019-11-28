Украина и Россия провели неанонсированные газовые переговоры в Вене

В Вене 28 ноября представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.

Стороны "обменялись предложениями" об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

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Кроме того, договорились сделать "более интенсивной "совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни". Что интересно, переговоры не состоялись в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше.

Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины,

– сообщают в российском ведомстве.

По данным ведомства, в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители Нафтогаза и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".

Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года. Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие были запланированы на 29 ноября – на них будут представители Еврокомиссии, Украина и Россия.

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