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      Украина и Россия провели неанонсированные газовые переговоры в Вене

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      Украина и Россия провели газовые переговоры в Вене / Иллюстративное фото из соцсетей

      В Вене 28 ноября представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.

      Стороны "обменялись предложениями" об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

      Важно: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Кроме того, договорились сделать "более интенсивной "совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни". Что интересно, переговоры не состоялись в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше.

      Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины,
      – сообщают в российском ведомстве.

      По данным ведомства, в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители Нафтогаза и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".

      Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года. Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие были запланированы на 29 ноября – на них будут представители Еврокомиссии, Украина и Россия.

      Переговоры о газовом контракте: что надо знать

      • Пока трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией продолжаются. Предварительный контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
      • В "Нафтогазе" отмечают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" заявляли, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Нафтогаз Газовый конфликт Газовый контракт Газ
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