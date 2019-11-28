Украина и Россия провели неанонсированные газовые переговоры в Вене
В Вене 28 ноября представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.
Стороны "обменялись предложениями" об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.
Важно: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
Кроме того, договорились сделать "более интенсивной "совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни". Что интересно, переговоры не состоялись в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше.
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины,
– сообщают в российском ведомстве.
По данным ведомства, в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители Нафтогаза и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года. Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие были запланированы на 29 ноября – на них будут представители Еврокомиссии, Украина и Россия.
Переговоры о газовом контракте: что надо знать
- Пока трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией продолжаются. Предварительный контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
- В "Нафтогазе" отмечают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" заявляли, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.