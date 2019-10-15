Украина установила очередной рекорд по запасам газа

В подземных хранилищах Украина увеличила объемы газа до 21 миллиарда кубических метров. Это на 4,4 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году.

Как отметили в пресс-службе Нафтогаза, такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет.

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Кроме того, благодаря таким запасам отопительный сезон должен пройти стабильно и без каких-либо проблем. Ранее в Нафтогазе отметили, для того, чтобы осень и зима сезона 2019/2020 годов в Украине прошли без проблем, необходимо было накопить в подземных хранилищах не менее чем 20 миллиардов кубических метров газа.

Заметим, что закачка газа в подземные хранилища все еще продолжается.

Добавим, что в сентябре Украина в подземных хранилищах накопила 20 миллиардов кубометров газа. И такой показатель был самым большим за последние 9 лет.



Запасы газа в подземных хранилищах Украины