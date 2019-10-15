Україна встановила черговий рекорд із запасів газу

У підземних сховищах Україна збільшила обсяги газу до 21 мільярда кубічних метрів. Це на 4,4 мільярда кубічних метрів більше, аніж торік.

Як зауважили у пресслужбі Нафтогазу, такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років.

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Крім того, завдяки таким запасам опалювальний сезон має пройти стабільно та без яких-небудь проблем. Раніше у Нафтогазі зазначали, для того, щоб осінь і зима сезону 2019/2020 років в Україні пройшли без проблем, необхідно було накопичити в підземних сховищах не менше ніж 20 мільярдів кубічних метрів газу.

Зауважимо, що закачування газу до підземних сховищ все ще триває.

Додамо, що у вересні Україна у підземних сховищах накопичила 20 мільярдів кубометрів газу. І такий показник був найбільшим за останні 9 років.



Запаси газу у підземних сховищах України