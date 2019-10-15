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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Україна встановила черговий рекорд із запасів газу

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      Україна закачала рекордний за 10 років обсяг газу – 21 мільярд кубічних метрів
      Україна закачала рекордний за 10 років обсяг газу – 21 мільярд кубічних метрів / Пресслужба компанії Укртрансгаз

      У підземних сховищах Україна збільшила обсяги газу до 21 мільярда кубічних метрів. Це на 4,4 мільярда кубічних метрів більше, аніж торік.

      Як зауважили у пресслужбі Нафтогазу, такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років.

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      Крім того, завдяки таким запасам опалювальний сезон має пройти стабільно та без яких-небудь проблем. Раніше у Нафтогазі зазначали, для того, щоб осінь і зима сезону 2019/2020 років в Україні пройшли без проблем, необхідно було накопичити в підземних сховищах не менше ніж 20 мільярдів кубічних метрів газу.

      Зауважимо, що закачування газу до підземних сховищ все ще триває.

      Додамо, що у вересні Україна у підземних сховищах накопичила 20 мільярдів кубометрів газу. І такий показник був найбільшим за останні 9 років. 

      Газ, підземні сховища, Нафтогаз
      Запаси газу у підземних сховищах України

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      14983
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газ
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