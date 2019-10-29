Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, которые состоялись 28 октября, в Еврокомиссии вызвали разочарование. Почему – читайте в материале 24 канала.

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу продолжат в ноябре 2019 года. Чего удалось достичь на данный момент – давайте разбираться вместе.

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Почему Украина и Россия снова ведут газовые переговоры?

Потому что тот контракт на транзит, который действует сейчас, завершается 31 декабря 2019 года. Новый контракт еще не заключили. Попытки России оказывать давление на Украину политически, экономически и дипломатически переговорный процесс не улучшают. Поэтому к переговорам о заключении нового контракта пригласили посредника – Европейскую комиссию, как представителя потребителя газа, который Украина должна транспортировать.

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О чем договорились на переговорах 28 октября?

Продолжать переговоры. Скорее всего – уже в ноябре. Евросоюз выдвинул новое предложение о подписании соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину, и его полностью поддерживает Украина.

Предложение ЕС предусматривает: заключение 10-летнего контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС с объемами транзита на уровне 60 миллиардов кубометров ежегодно. Кроме этого, новый контракт на транзит должно быть по европейским правилам и заключен между "Газпромом" и независимым оператором ГТС – компанией, которую создадут, выделив из "Нафтогаза" ГТС Украины.

Позиция российской стороны остается неизменной. Она хочет, чтобы Украина согласилась на продолжение существующего невыгодного для нас контракта еще на год. Если Украина это предложение отвергает, то россияне добиваются чтобы:

Украина отказалась от своей победы в Стокгольмском арбитраже, после которой "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,8 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента России даже отдельно подчеркнул, что Украина и Россия могут подписать новый транзитный контракт "только при отсутствии каких-либо судебных претензий".

Украина согласилась на прямые поставки газа из России в Украину. Напомним, что Украина не покупает газ у "Газпрома" с 2015 года.

Еврокомиссия предоставила разрешения на завершение строительства "Северного потока-2".

Собственно, такая негибкость россиян в переговорном процессе и вызвала разочарование наших европейских партнеров.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Так что по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

Зачем Украине транзит российского газа?

Потому что транзит – это деньги. Транзит газа – это самая большая статья доходов государства от экспорта услуг. Это – около 3 миллиардов долларов ежегодно. Это – около 3% нашего ВВП.

Транзит – это возможность не повышать цены на газ для населения.

Транзит – это возможность меньше тратить на уход за нашей газотранспортной системой. ГТС нуждается в уходе и поддержании определенного уровня давления газа внутри системы. Без транзита – это будет обходиться нам с вами значительно дороже. Более того, это буквально будут деньги, выброшенные в трубу, поскольку прибыли от украинской ГТС мы получим гораздо меньше.

Почему Россия будет давить на Украину во время переговоров?

Во-первых, потому что газовый шантаж и давление – это уже обычная практика для России. Так, например, было когда заключали, пока что ещё, действующие газовые соглашения 2009 года. Сейчас они справедливо называются "кабальными". А подписали их потому, что тогда Россия просто отключила Украине газ. Поставки газа из России могут остановить и на этот раз, чтобы вызвать кризис. Для большего эффекта это могут сделать ближе к Новому году, когда будет стабильно холодно, начнется отопительный сезон и потребность в российском газе возрастет.

Во-вторых, как объяснил 24 каналу исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, Россия уже давит на Украину.

Россия говорит, что Украина должна отказаться от выигрыша в Стокгольмском арбитраже в 3 миллиарда долларов. Россия говорит, что Украина должна отказаться от штрафов, наложенных АМКУ на "Газпром" из-за их злоупотребления монопольным положением. Все это Украина должна сделать только для того, чтобы начать переговоры по транзиту. Если это не шантаж – то, что тогда?

– сказал Витренко.

Что будет, если Россия "перекроет" газ 1 января?

Ничего особенного. На этот раз к такой возможности все подготовились и запаслись газом – и Украина, и Европа.

Первое. Когда у вас есть запас газа, вы автоматически получаете запас политической прочности. Второе. Мы не потребляем напрямую российский газ. 25 октября будет ровно четыре года, как "Нафтогаз" не покупает газ от "Газпрома" вообще. И как показали эти четыре года, мы прекрасно обходимся без российского газа. Это также говорит, что мы можем проявлять упорство настолько, насколько нам хватит запаса газа. Запаса нам хватит до конца отопительного сезона,

– отметил в комментарии 24 каналу руководитель Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

"Мы должны быть осторожны в отношении потерь Украины, которые могут быть. В первую очередь, это касается экономических последствий. Относительно последствий с точки зрения безопасности поставок, я рассчитываю, что мои коллеги добросовестно подготовились к остановке транзита, и перебоев с поставками газа не будет. По крайней мере, на потребителях это прямо не отразится", – отметил также Витренко.

Таким образом, можно говорить, что в начале следующего года газовый вопрос не будет стоять слишком остро. Серьезно может пострадать только Молдова, которая газом не запаслась, несмотря на все предупреждения. Однако Украине и Европе хватит ресурса и для спасения этой страны в том числе.

Что будет после 2020 года?

Теоретически, Россия достроит знаменитый "Северный поток-2", который будет поставлять российский газ в Европу в обход Украины. Собственно, чтобы после этого Украина не потеряла ценность своей ГТС, мы сейчас и пытаемся добиться заключения 10-летнего договора о транзите.

Что известно про "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил через "Северный поток-2" большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года



Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

По словам Витренко, без договора после запуска "Северного потока-2" транзита через территорию Украины не будет вообще. "Это будет означать потери для украинской экономики. Это сделает более критичными вопросы безопасности. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы транзит сохранить", – подчеркнул он.

Здесь важно заметить: прекращение транзита газа из России в Европу через Украину невыгодно и самой России, однако потери для российской экономики будут гораздо меньше, по сравнению с потерями Украины. Поэтому для россиян это допустимый вариант развития событий

Вместе с тем Гончар убежден, что в 2020 году "Газпром" еще ничего не запустит.

"Зарыть и опустить трубу на дно моря – это еще не значит прокачать по этой трубе 55 миллиардов кубометров газа. Нужно еще пару лет, чтобы довести эту трубу до рабочего состояния. Кроме того, даже если они достроят трубу до Балтийского побережья, куда дальше газ пойдет ? Пока не появится газопровод Eugal, сухопутное ответвление, которое поведет газ дальше, российский газ никому не будет нужен. Срок завершения работ по газопроводу Eugal – декабрь 2020 года. Это – завершение строительных работ. В лучшем случае в 2021 году он будет приведен в порядок", – объяснил он

Что известно о газопроводе Eugal?

Он является продолжением "Северного потока-2". Нужен для поставок газа в центральный газовый хаб ЕС возле города Баумгартен. Трубы этого газопровода укладываются вдоль уже существующей нитки газопровода OPAL – сухопутного участка первой очереди "Северного потока". Общая длина Eugal от Балтийского моря до границы с Чехией составит примерно 480 км.

Планируется, что примерно 80% газа, который будет поставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам Eugal транзитом в сторону Чехии, а оттуда – на австрийский газовый хаб Баумгартен. Остальные 20% – ответвлениями в Германию.

Гончар также напомнил, что европейские структуры сейчас усложнили использование "Северного потока-2". Европейский суд вернул норму, согласно которой существующий уже "Северный поток-1" может использоваться лишь на 50% своей мощности. "При таком 50-процентном использовании обоих "Потоков", у нас уровень транзита останется на существующем уровне. Но если россиянам удастся коррумпировать европейский истеблишмент и защита европейских потребителей больше не будет в приоритете, то наш объем транзита упадет примерно до 15 миллиардов кубометров в год", – объяснил он.

Кроме того, Украина уже сейчас рассматривает альтернативные варианты использования и развития украинской ГТС. Например – предоставление услуг хранения газа для европейских энергетических компаний. И, как заявляют и правительстве, уже сейчас мы пытаемся найти инвесторов, которым украинская газовая система будет интересна.

Кому может быть интересна украинская ГТС?

Здесь все будет зависеть от условий. Если будет продлен транзит – она ​​будет интересна всем. И европейским компаниям, и американским, и японским. Если транзит не сохранится – это будет совершенно новая реальность, и придется совершенно иначе подходить к управлению украинской ГТС.