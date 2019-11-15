В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Путина о скидке на газ

"Газпром" при прямых поставках не платит за транспортировку газа в Европу. Поэтому цена на газ из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем цена газа из Европы.

"Газпром" должен прекратить злоупотреблять своим положением на рынке. Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

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Что предложил Путин?

Да, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение о транзите газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%. Зато в "Нафтогазе" отмечают, что 20-25% – это не скидка.

Это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита,

– прокомментировали это в "Нафтогазе".

Витренко пояснил, что поскольку газ в Европу идет через Украину, то при прямых поставках в Украину "Газпром" меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа через Украину.

"Замечу, что у нас есть возможность иметь такую "нормальную" цену если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", – написал Витренко.

Он добавил, что для этого должна быть разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.

Также у нас есть возможность иметь такую ​​цену, если Украина наконец реализует свой потенциал увеличения добычи газа как из новых, так и существующим месторождений, при этом будет более эффективно потреблять газ, и тогда Украина будет экспортировать газ, а не импортировать,

– пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".

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Это не сможет реалистично компенсировать долги "Газпрома", – Витренко

Представитель "Нафтогаза" отметил, что контракт с "Газпромом" имеет смысл только тогда, когда "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства. Зато предметом споров в Стокгольмском арбитраже является как раз невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств.

Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые нам сейчас должен заплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража,

– подчеркнул он.

Витренко пояснил, что отказ от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освобождение "Газпром" от каких-либо обязательств как по текущим, так и по новым контрактам.

"Какие тогда гарантии того, что мы получим то, о чем договорились?" – отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Витренко отмечает, что продолжение спора в Стокгольме никак не должно угрожать продолжению транзита газа через Украину. Да, "Газпром" должен заключать новый контракт на транзит не с "Нафтогазом", а с газотранспортным оператором, отделенным от "Нафтогаза".

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