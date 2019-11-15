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      Польша перестанет покупать газ у России

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      Польша не будет продлевать контракт с "Газпромом" / ipress.ua

      Польша направила российскому "Газпрому" официальное уведомление о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года. Польский газовый оператор уже рассматривает альтернативные источники поставок газа.

      Польская компания PGNiG фактически разорвала договоренности о покупке российского газа. Об этом сообщили в пресс-службе PGNiG.

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      Что известно о покупке Польшей российского газа?

      • Контракт на покупку российского газа Польша заключила с Газпромом еще в 1996 году. Срок его действия завершается 31 декабря 2022 года.
      • По условиям контракта за 3 года до завершения срока его действия Польша должна послать России декларацию о возобновлении сотрудничества.
      • Согласно контракту страна может ежегодно покупать 10,2 миллиарда метров кубических газа.

      Обратите внимание: "Нафтогаз" не откажется от претензий к "Газпрому", – Витренко

      Интересно! Польша ежегодно потребляет 15 миллиардов метров кубических газа. Треть добывает самостоятельно на своей территории, остальное – импортирует.

      В планах газового оператора – покупка сжиженного газа из США. Кроме того, между Польшей и Норвегией строится трубопровод, через который тоже будут импортировать газ.

      Что известно о трубопроводе Польша-Норвегия?
      Газопровод Baltic Pipe должен соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

      В июле 2019 года Дания выдала первое разрешение на строительство морского газопровода.

      Планируемая мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубических метров газа ежегодно.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Дания Норвегия Газовый контракт Газ Газпром Новости Польши
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