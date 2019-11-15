Польша перестанет покупать газ у России

Польша направила российскому "Газпрому" официальное уведомление о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года. Польский газовый оператор уже рассматривает альтернативные источники поставок газа.

Польская компания PGNiG фактически разорвала договоренности о покупке российского газа. Об этом сообщили в пресс-службе PGNiG.

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Что известно о покупке Польшей российского газа?

Контракт на покупку российского газа Польша заключила с Газпромом еще в 1996 году. Срок его действия завершается 31 декабря 2022 года.

По условиям контракта за 3 года до завершения срока его действия Польша должна послать России декларацию о возобновлении сотрудничества.

Согласно контракту страна может ежегодно покупать 10,2 миллиарда метров кубических газа.

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Интересно! Польша ежегодно потребляет 15 миллиардов метров кубических газа. Треть добывает самостоятельно на своей территории, остальное – импортирует.

В планах газового оператора – покупка сжиженного газа из США. Кроме того, между Польшей и Норвегией строится трубопровод, через который тоже будут импортировать газ.

Что известно о трубопроводе Польша-Норвегия?

Газопровод Baltic Pipe должен соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.



В июле 2019 года Дания выдала первое разрешение на строительство морского газопровода.



Планируемая мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубических метров газа ежегодно.