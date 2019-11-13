"Нафтогаз" не откажется от претензий к "Газпрому", – Витренко

"Газпром" должен выполнить решение Стокгольмского арбитража, и "Нафтогаз" даже готов рассмотреть различные варианты и способы, как это будет происходить. Впрочем, хотя говорить о какой-то отмене претензий в судах украинская компания не собирается.

Как реагирует "Нафтогаз" на предложение отказаться от претензий?

"Нафтогаз" не воспринимает такое предложение "Газпрома" (об обнулении претензий) вообще. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет Укринформ.

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"Мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они ("Газпром" – 24 канал) выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть – не можем", – отметил Витренко.

Также он пояснил позицию компании относительно нового арбитража: "Мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть" .

Могут ли "Нафтогаз" и "Газпром" договориться?

Да, могут договориться о каком-то, скажем, пакетном решении, но "оно должно быть выгодным для Украины и отвечать всем европейским нормам и здравому смыслу".

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"С точки зрения европейских правил, лучше, когда каждая из составляющих пакетного решения, то есть каждый контракт – сбалансирован сам по себе и выгоден для обеих сторон", – отметил Витренко.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома": российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. "Нафтогаз" сейчас уже говорит о 2,817 миллиардах – ведь насчитал проценты за просрочку платежа.