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      "Нафтогаз" не відмовиться від претензій до "Газпрому", – Вітренко

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      Юрій Вітренко – виконавчий директор НАК "Нафтогаз України"
      Юрій Вітренко – виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" / daynews.com.ua

      "Газпром" повинен виконати рішення Стокгольмського арбітражу, і "Нафтогаз" навіть готовий розглянути різні варіанти та способи, як це відбуватиметься. Утім, бодай говорити про якесь скасування претензій в судах українська компанія не збирається.

      Як реагує "Нафтогаз" на пропозицію відмовитися від претензій?

      "Нафтогаз" не сприймає таку пропозицію "Газпрому" (про обнулення претензій) взагалі. Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише Укрінформ.

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      "Ми конструктивно налаштовані, можемо розглянути різні варіанти того, як вони ("Газпром" – 24 канал) виконують рішення арбітражу. Але просто про нього забути – не можемо", – наголосив Вітренко.

      Також він пояснив позицію компанії щодо нового арбітражу: "Ми вказуємо на порушення контракту з боку "Газпрому". Якщо вони нам конструктивно покажуть, як вони готові ці порушення ліквідувати, або якось компенсувати нам відповідні втрати від цих порушень, то ми готові це розглянути".

      Чи можуть "Нафтогаз" та "Газпром" домовитися?

      Так, можуть домовитися про якесь, скажімо, пакетне рішення, але "воно має бути вигідним для України і відповідати всім європейським нормам та здоровому глузду". 

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      "З точки зору європейських правил, краще, коли кожна зі складових пакетного рішення, тобто кожен контракт – збалансований сам по собі і вигідний для обох сторін", – зазначив Вітренко.

      28 лютого 2018 року Стокгольмський ухвалив рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому": російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 мільярда доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. "Нафтогаз" зараз вже говорить про 2,817 мільярда – адже нарахував відсотки за прострочення платежу.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Газпром Нафтогаз Газ
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