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      Не дають перевірити ГВС: Коболєв заявив про підозрілу поведінку Газпрому

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      Газпром не пускає українців на ГВС "Суджа"
      Газпром не пускає українців на ГВС "Суджа" / naftogaz.com

      Російський монополіст Газпром відмовився допустити українських фахівців до перевірки прикордонної газовимірювальної станції. Така ситуація виглядає дуже підозріло.

      Мовиться про газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану на кордоні між українською Сумською та російською Курською областями. Через неї проходить до 70% транзитного до Європи російського газу. Про інцидент розповів у фейсбуці голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

      Читайте також: Чи буде Україна продовжувати газовий контракт з Росією: відповідь Геруса

      Газпром передумав пускати українців на Суджу

      "Ми вже виконали перевірку усіх прикордонних газовимірювальних станцій, крім Суджі", – написав Коболєв. За його словами, Газпром мав пустити українців для перевірки у період із 11 по 15 листопада. Та раптом передумав, причому нові дати не запропонував – лише пообіцяв їх назвати згодом.

      Дуже підозріло виглядає неготовність Газпрому допустити фахівців Укртрансгазу до перевірки прикордонної ГВС. Особливо, враховуючи, що через неї проходить левова частина транзиту російського газу до Європи,
      – наголосив голова Нафтогазу.

      Коболєв зазначив, що така поведінка – пряме порушення домовленостей та взаємних зобов'язань. Утім, каже Коболєв, "ми вже звикли до не завжди послідовної поведінки російських контрагентів".

      Суджа
      Суджа – ГВС на кордоні Сумської області з РФ / Мапа з сайту Нафтогазу

      Чому перевірка ГВС у Суджі – важлива?

      Щороку українці та росіяни перевіряють обсяги газу, який пройшов через газопровід. У такий спосіб, звіряючи дані на газовимірювальних станціях, сторони взаємно узгоджують, скільки ж газу зайшло до України, а потім – скільки вийшло з неї для європейських покупців.

      Відсутність взаємно узгоджених обсягів транзитного газу може призвести до поновлення старих пісень про крадіжки газу. Якщо перевірка на Суджі так і не відбудеться, це стане сигналом і для європейських споживачів про ймовірні креативні акції з російського боку,
      – зауважив Коболєв.

      При цьому він додав, що на українському боці немає жодних проблем з перевірками ГВС: "Ми дозволяємо переконатися в її (газотранспортної системи – 24 канал) надійності всім охочим – і європейцям, і росіянам". 

      Тим часом в Україні зросла ціна на газ: детальніше – в матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Новини Росії Україна – Росія Андрій Коболєв Газ ГТС
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