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      Чи буде Україна продовжувати газовий контракт з Росією: відповідь Геруса

      677 Читать новость на русском
      Газовий контракт
      Газовий контракт / 24 канал

      Про перемовини України, Європейського Союзу та Росії щодо газу та його транзиту у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат і голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

      – Йдуть перемовини між групами ЄС, Україна і Росія, зокрема "Газпром". Якщо говорити про транзит, то нам дуже важливо відповідати європейським правилам.

      Читайте також: Україна збирається заблокувати "Північний потік-2"

      – Ми проголосували відповідний законопроєкт і газотранспортна система тепер буде в окремому оепраторі, який буде знаходитися під Міністерством фінансів, а не під НАК "Нафтогазом". Тому тут рухаємося і показуємо прогрес. До речі, Європа його оцінює.

      – Вчора була зустріч у Бундестазі з парламентарями. Вони знають, що ми проголосували. І навіть позитивно здивовані, що ми достатньо швидко реформуємо наше законодавство для того, щоб відповідати вимогам Третього енергетичного пакету й успішно пройти сертифікацію.

      – У росіян є свої переговорні позиції. Вони хочуть, щоб ми щось скасували. У нас є свої переговорні позиції. Не хочу заглиблюватися в деталі, щоб не шкодити переговорам. Я сподіваюся, що на якесь рішення до кінця року все ж зможуть вийти відповідні сторони. Ми однозначно зацікавлені в тому, щоб зберігати транзит газу, бо це нам вигідно. Ми хочемо довгостроковий контракт і довкола цього йдуть дискусії. Подивимося, як воно буде.

      Що відомо про новий транзитний контракт між Україною та РФ?

      Його досі немає. Переговори сторін тривають, але через різні умови дійти згоди не можуть. Як минули останні – читайте тут. Загалом Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

      Новий контракт Україні потрібен через те, що старий закінчиться 31 грудня 2019 року. Тим часом, "Газпром" уже офіційно відмовився постачати Україні газ.

      Зверніть увагу: Новий позов "Нафтогазу" проти "Газпрому": що вимагає Україна

      Росія заявила про 2 умови для нового контракту: Україна має відмовитися від судових позовів (йдеться про 22 мільярди доларів) і поновити закупівлю газу РФ. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Натомість у Кремлі всі позови України називають "абсурдними".

      Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
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      Теги: Газовий контракт Новини України Андрій Герус – новини Газпром Нафтогаз Газ Газовий конфлікт
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