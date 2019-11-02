Новий позов "Нафтогазу" проти "Газпрому": що вимагає Україна

"Нафтогаз України" надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому".

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, рішення з даного арбітражу буде прийнято у 2021 році.

Вітренко повідомив, що кількість основного тексту позовної заяви перевищує 500 сторінок. Також додаються свідчення свідків. Він додав, що над цими документами команда "Нафтогазу" працювала приблизно три місяці.

Що відомо про конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"?У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі щодо визнання Росії винною у втраті компанією активів через окупацію Криму. У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.



За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить сплатити "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів. Після цього "Газпром" оскаржив це рішення та попередив про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.

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