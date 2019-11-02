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      Новий позов "Нафтогазу" проти "Газпрому": що вимагає Україна

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      Нова позовна заява "Нафтогазу" проти "Газпрому"
      Нова позовна заява "Нафтогазу" проти "Газпрому" / 5.ua

      "Нафтогаз України" надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому".

      Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Найімовірніше, буде газова війна, – Фурса про конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"

      За його словами, рішення з даного арбітражу буде прийнято у 2021 році.

      Вітренко повідомив, що кількість основного тексту позовної заяви перевищує 500 сторінок. Також додаються свідчення свідків. Він додав, що над цими документами команда "Нафтогазу" працювала приблизно три місяці.

      Що відомо про конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"?У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі щодо визнання Росії винною у втраті компанією активів через окупацію Криму. У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.

      За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить сплатити "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів. Після цього "Газпром" оскаржив це рішення та попередив про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.

      Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Україна – Росія Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Газ Газовий контракт
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