Новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома": что требует Украина

"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома".

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

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По его словам, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

Витренко сообщил, что количество основного текста искового заявления превышает 500 страниц. Также прилагаются свидетельские показания. Он добавил, что над этими документами команда "Нафтогаза" работала примерно три месяца.

Что известно о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"?

В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.



По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов. После этого "Газпром" обжаловал это решение и предупредил о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.

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