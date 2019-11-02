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      Новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома": что требует Украина

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      Новое исковое заявление "Нафтогаза" против "Газпрома"
      Новое исковое заявление "Нафтогаза" против "Газпрома" / 5.ua

      "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома".

      Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

      К теме: Вероятнее всего, будет газовая война, – Фурса о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"

      По его словам, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

      Витренко сообщил, что количество основного текста искового заявления превышает 500 страниц. Также прилагаются свидетельские показания. Он добавил, что над этими документами команда "Нафтогаза" работала примерно три месяца.

      Что известно о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"?
      В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.

      По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов. После этого "Газпром" обжаловал это решение и предупредил о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому, по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Газовый контракт Газ Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
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