Вероятнее всего, будет газовая война, – Фурса о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"

"Газпром" будет настаивать на краткосрочном контракте, чтобы успеть достроить обходной газопровод. Однако Украине нужен длительный контракт, который бы гарантировал доход от транзита на ближайшие 10 лет.

Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Вероятнее всего, будет газовая война. Это факт. И даже на пороге газовой войны главное сейчас – удерживать позицию. И помнить, что именно у Украины сильная позиция".

К слову: Украина требует транзитного контракта с Россией на 10 лет

Фурса отметил, что это "Газпрому" нужно выполнять свои обязательства.

"И даже если Россия прикрутит газ 1 января, это тоже будет по плану. Потому что с Россией по-другому нельзя. И 2 января нельзя будет кричать об измене, и о том, что мы замерзнем. Это будет только на пользу "Газпрому", – пояснил эксперт.

Что известно о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"?В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.



По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа "Газпром" должен уплатить "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов. После этого "Газпром" обжаловал это решение и предупредил о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.

По его словам, пока у нас сильная позиция, и мы можем это использовать в переговорах, так что "Украине надо дожать "Газпром".

А Дания? А Дания сделала все, что могла. Спасибо ей. Если бы не Дания, Россия завершила строительство "Северного потока-2" до конца этого года, и украинская труба превратилась бы в металлолом. Кстати, в частности и потому, что кто-то в Украине давно отстаивает интересы "Газпрома" и не дает создать консорциум по управлению трубой,

– рассказал экономист.

Он добавил: "В "Северном потоке-2" есть и европейский финансовый интерес. И отсутствие его в украинской трубе играет против нас. Возможно, хоть на этих ошибках мы будем учиться".

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

Что известно о "Северном потоке-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.

Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Его путь начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.



Путь газопровода "Северный поток-2"