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      Найімовірніше, буде газова війна, – Фурса про конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"

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      Конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"
      Конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом" / Колаж 24 каналу

      "Газпром" наполягатиме на короткостроковому контракті, щоб встигнути добудувати обхідний газопровід. Однак Україні потрібен тривалий контракт, який би гарантував дохід від транзиту на найближчі 10 років.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" озвучив економіст Сергій Фурса. Він сказав: "Найімовірніше, буде газова війна. Це факт. І навіть на порозі газової війни головне зараз – утримувати позицію. І пам’ятати, що саме в України сильна позиція".

      До слова: Україна вимагає транзитного контракту з Росією на 10 років

      Фурса зауважив, що це "Газпрому" потрібно виконувати свої зобов’язання.

      "І навіть якщо Росія прикрутить газ 1 січня, це теж буде за планом. Тому що з Росією по-іншому не можна. І 2 січня не можна буде кричати про зраду, і про те, що ми замерзнемо. Це буде тільки на користь "Газпрому", – пояснив експерт.

      Що відомо про конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"? У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі щодо визнання Росії винною у втраті компанією активів через окупацію Криму. У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.

      За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить сплатити "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів. Після цього "Газпром" оскаржив це рішення та попередив про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.

      За його словами, поки в нас сильна позиція і ми можемо це використовувати в переговорах, то "Україні треба дотиснути "Газпром".

      А Данія? А Данія зробила все, що могла. Спасибі їй. Якби не Данія, Росія б завершила будівництво "Північного потоку – 2" до кінця цього року, і українська труба перетворилася б на металобрухт. До речі, зокрема й тому, що хтось в Україні давно відстоює інтереси "Газпрому" і не дає створити консорціум з управління трубою,
      – розповів економіст.

      Він додав: "В "Північному потоці – 2" є і європейський фінансовий інтерес. І відсутність його в українській трубі грає проти нас. Можливо, хоч на цих помилках ми будемо вчитися".

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

      Що відомо про "Північний потік – 2"?

      Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

      Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року. Його шлях починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      північний потік 2
      Шлях газопроводу "Північний потік – 2"

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Газовий контракт Газ Україна – Росія Новини Росії Газпром Нафтогаз Данія
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