Будет ли Украина продлевать газовый контракт с Россией: ответ Геруса

О переговорах Украины, Европейского Союза и России относительно газа и его транзита в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

– Идут переговоры между группами ЕС, Украина и Россия, в частности "Газпром". Если говорить о транзите, то нам очень важно соответствовать европейским правилам.

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– Мы проголосовали соответствующий законопроект и газотранспортная система теперь будет в отдельном операторе, который будет находиться под Министерством финансов, а не под НАК "Нафтогазом". Поэтому мы здесь двигаемся и показываем прогресс. Кстати, Европа его оценивает.

– Вчера была встреча в Бундестаге с парламентариями. Они знают, что мы проголосовали. И даже положительно удивлены, что мы достаточно быстро реформируем наше законодательство для того, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета и успешно пройти сертификацию.

– У россиян есть свои переговорные позиции. Они хотят, чтобы мы что-то отменили. У нас есть свои переговорные позиции. Не хочу углубляться в детали, чтобы не вредить переговорам. Я надеюсь, что на какое-то решение до конца года все же смогут выйти соответствующие стороны. Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранять транзит газа, потому что это нам выгодно. Мы хотим долгосрочный контракт, и вокруг этого идут дискуссии. Посмотрим, как оно будет.

Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но из-за различных условий прийти к согласию не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

Украине нужен новый контракт из-за того, что старый закончится 31 декабря 2019 года. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

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Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 миллиардах долларов) и возобновить закупку газа в РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Между тем в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

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