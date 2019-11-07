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      Будет ли Украина продлевать газовый контракт с Россией: ответ Геруса

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      Газовый контракт
      Газовый контракт / 24 канал

      О переговорах Украины, Европейского Союза и России относительно газа и его транзита в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

      – Идут переговоры между группами ЕС, Украина и Россия, в частности "Газпром". Если говорить о транзите, то нам очень важно соответствовать европейским правилам.

      Читайте также: Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"

      – Мы проголосовали соответствующий законопроект и газотранспортная система теперь будет в отдельном операторе, который будет находиться под Министерством финансов, а не под НАК "Нафтогазом". Поэтому мы здесь двигаемся и показываем прогресс. Кстати, Европа его оценивает.

      – Вчера была встреча в Бундестаге с парламентариями. Они знают, что мы проголосовали. И даже положительно удивлены, что мы достаточно быстро реформируем наше законодательство для того, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета и успешно пройти сертификацию.

      – У россиян есть свои переговорные позиции. Они хотят, чтобы мы что-то отменили. У нас есть свои переговорные позиции. Не хочу углубляться в детали, чтобы не вредить переговорам. Я надеюсь, что на какое-то решение до конца года все же смогут выйти соответствующие стороны. Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранять транзит газа, потому что это нам выгодно. Мы хотим долгосрочный контракт, и вокруг этого идут дискуссии. Посмотрим, как оно будет.

      Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

      Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но из-за различных условий прийти к согласию не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Украине нужен новый контракт из-за того, что старый закончится 31 декабря 2019 года. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

      Обратите внимание: Новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома": что требует Украина

      Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 миллиардах долларов) и возобновить закупку газа в РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Между тем в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактическим потребностям в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Таким образом по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
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      Теги: Новости Украины Газовый контракт Андрей Герус – новости Газовый конфликт Газ Нафтогаз Газпром
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