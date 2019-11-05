Транзит газа: Украина не собирается "понять и простить" 22 миллиарда долларов России

Переговоры по транзиту российского газа продолжаются дальше. РФ предлагает "обнулить" 22 миллиарда долларов претензий в обмен на новый контракт. Украина не собирается на это соглашаться.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в фейсбуке написал, что о предложениях России он узнал из СМИ, что "немного странно". Коболев пояснил, что российская сторона хочет "обнулить" почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов.

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К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 миллиардов долларов. Вместе – это 22 миллиарда долларов.

22 миллиарда долларов- "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?

- отметил Коболев.

Глава Нафтогаза также прокомментировал заявления российской стороны о якобы более дешевых на 25% ценах на газ, чем Украина закупает из Европы.

По действующему контракту мы уже имеем право покупать российский газ по цене немецкого хаба. "Газпром" отказывается выполнять это положение контракта,

– написал Коболев.

Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то получаются дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что "Газпром" транспортирует газ на меньшее расстояние.

Коболев добавил, что когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, то "Газпром" отказался поставлять газ.

Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ,

– подчеркнул он.

Нафтогаз готов договариваться о продлении транзита, и позиция полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, но российская сторона против.

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"Россия – против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение самого авторитетного европейского арбитражного суда можно назвать "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос – зачем "Газпром" в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новые процесса против "Нафтогаза"?"– подытожил Коболев.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал судебный процесс "вакханалией в Стокгольмском арбитраже".

О каких судебных претензиях идет речь?

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в компании продолжается работа над подготовкой нового иска к российскому "Газпрому". К такому решению Витренко пришел после завершения второго этапа переговоров о транзите российского газа через Украину.

"Нафтогаз" планировал передать российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что надо знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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Как завершился второй этап переговоров по транзиту газа?

Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?

Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.