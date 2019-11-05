Транзит газу: Україна не збирається "понять и простить" 22 мільярди доларів Росії

Переговори щодо транзиту російського газу тривають і надалі. РФ пропонує "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий контракт. Україна не збирається на це погоджуватися.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв у фейсбуці написав, що про пропозиції Росії він дізнався із ЗМІ, "що трохи дивно". Коболєв пояснив, що російська сторона хоче "обнулити" майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів.

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До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів. Разом – це 22 мільярди доларів.

22 мільярди доларів – "понять и простить". Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає "обнулення" взаємних претензій?

– наголосив Коболєв.

Глава Нафтогазу також прокоментував заяви російської сторони щодо нібито дешевших на 25% цін на газ, ніж Україна закупляє з Європи.

За діючим контрактом ми вже маємо право купувати російський газ за ціною німецького хабу. "Газпром" відмовляється виконувати це положення контракту,

– написав Коболєв.

Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами у Європі. Це нелогічно, бо "Газпром" транспортує газ на меншу відстань.

Коболєв додав, що коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, то "Газпром" відмовився постачати газ.

Ми вже давно переконались, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ,

– підкреслив він.

Нафтогаз готовий домовлятися про продовження транзиту і позиція України повністю збігається з позицією Єврокомісії, але російська сторона проти.

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"Росія – проти, її лякає "вакханалія в Стокгольмському арбітражі". Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати "вакханалією", але тоді постає логічне питання – навіщо "Газпром" минулого року першим ініціював в Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти "Нафтогазу"?" – підсумував Коболєв.

Напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав судовий процес "вакханалію в Стокгольмському арбітражі".

Про які судові претензії йдеться?

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що у компанії триває робота над підготовкою нового позову до російського "Газпрому". До такого рішення Вітренко прийшов після завершення другого етапу перемовин про транзит російського газу Україною.

"Нафтогаз" планував надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

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22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

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Як завершився другий етап перемовин щодо транзиту газу?

Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Окрім того, Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.