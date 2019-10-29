06:24
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Глава "Нафтогазу" розповів про новий позов проти російського "Газпрому"

      347 Читать новость на русском
      "Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому"
      "Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому" / twit

      Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що у компанії триває робота над підготовкою нового позову до російського "Газпрому". До такого рішення Вітренко прийшов після завершення другого етапу перемовин про транзит російського газу Україною.

      Таким чином Вітренко прокоментував на своїй фейсбук сторінці перемовини щодо транзиту російського газу між Україною, Росією та Євросоюзом.

      Підсумки зустрічі: Переговори про транзит газу завершились: на що готова Росія

      Загалом Вітренко зазначив, що дуже добре розуміє віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шевчовича, який після зустрічі у Брюсселі заявив, що він розчарований результатами переговорів.

      Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до "Газпрому" у новому арбітражному процесі…,
      – написав директор "Нафтогазу".

      Вітренко поки не розкрив жодних деталей чи позовних вимог.

      Раніше Вітренко розповідав у інтерв'ю 24 каналу, що для Росії зустріч у Брюсселі – лише "розмови". Для початку справжніх переговорів Росія вважає, що Україна має піти на певні поступки.

      Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

      blog_ava
      Що українці думають про секс: результати дослідження
      28 жовтня
      2040
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Газпром Газ Нафтогаз Газовий контракт Газовий конфлікт Ринок газу Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 жовтня , 22:40 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 869
      Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      28 жовтня , 21:03 Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      Наталя Боднар 1780
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2654
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      28 жовтня , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3983
      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      28 жовтня , 20:02 Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      Світлана Попова 887
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук