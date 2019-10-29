Глава "Нафтогазу" розповів про новий позов проти російського "Газпрому"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що у компанії триває робота над підготовкою нового позову до російського "Газпрому". До такого рішення Вітренко прийшов після завершення другого етапу перемовин про транзит російського газу Україною.

Таким чином Вітренко прокоментував на своїй фейсбук сторінці перемовини щодо транзиту російського газу між Україною, Росією та Євросоюзом.

Підсумки зустрічі: Переговори про транзит газу завершились: на що готова Росія

Загалом Вітренко зазначив, що дуже добре розуміє віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шевчовича, який після зустрічі у Брюсселі заявив, що він розчарований результатами переговорів.

Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до "Газпрому" у новому арбітражному процесі…,

– написав директор "Нафтогазу".

Вітренко поки не розкрив жодних деталей чи позовних вимог.

Раніше Вітренко розповідав у інтерв'ю 24 каналу, що для Росії зустріч у Брюсселі – лише "розмови". Для початку справжніх переговорів Росія вважає, що Україна має піти на певні поступки.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.