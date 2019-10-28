Переговори про транзит газу завершились: на що готова Росія

У Брюсселі завершилися тристоронні переговори щодо газу з участю України, Росією та Європейського союзу. Цього разу зустріч була вдвічі довшою, аніж попередня. Наступні переговори мають відбутися наприкінці листопада.

Україну на переговорах представляв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, голова Нафтогазу Андрій Коболєв та комерційний директор компанії Юрій Вітренко, а також голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Консультації почалися з запізненням на дві години , пишуть російські ЗМІ. Однак цього разу зустріч тривала 80 хвилин – це вдвічі більше, аніж минулого.

У зустрічі також взяли участь міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава "Газпрому" Олексій Міллер та заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович.

"Газпром" готовий обговорювати транзит газу з оператором ГТС України

Глава міненерго Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Він стверджує, що тристороння зустріч щодо газу пройшла конструктивно.

Єврокомісія розчарована

Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович розчарований консультаціями. однак він сподівається, проблеми будуть успішно вирішені, пише "Інтерфакс".

Я розчарований, але, звичайно, не здаюся. Вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому і що слід зробити,

– сказав він.

Шефчович також зазначив, що 100% впевнений в існуванні збалансованого для всіх сторін рішення. Так, однією з причин недостатньо продуктивних переговорів стало те, що російська сторона не встигла ознайомитися з усіма необхідними документами.

Шефчович також заявив, що Євросоюз готовий до будь-якого розвитку подій з транзитом російського газу через Україну.

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Коли наступні переговори?

Наприкінці листопада – це підтвердив Олександр Новак і Марош Шефчович.

Я виголосив пропозицію про проведення наступного раунду тртьохсторонніх переговорів на рівні міністрів, на що погодились усі сторони. Ми будемо обирати дату в листопаді,

– сказав Шефчович за підсумками зустрічі.

Зазначимо, перший етап тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Єврокомісією відбувся 19 вересня.

Підсумки першого етапу переговорів:

Росія також заявляла, що готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС .

. Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошували, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзит у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

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Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.