17:05
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Рада підтримала створення незалежного оператора ГТС у першому читанні

      568 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      За відповідне рішення проголосували 286 народних обранців. Ініціатива пропонує внести зміни до низки чинних законів та дає можливість створити незалежного оператора газотранспортної системи, який не належатиме "Нафтогазу".

      Цю ініціативу раніше підтримували і у "Нафтогазі", і в Кабміні, і в Європейському енергетичному співтоваристві. До речі, прем’єр-міністр Гончарук вранці зібрав цілу фракцію "Слуги народу" у кінозалі парламенту та просив їх проголосувати за відповідний законопроєкт.

      До теми: Шантаж Росії: "Газпром" висунув Україні умови підписання нового транзитного контракту

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед голосуванням заявив про терміновість та необхідність розгляду цього питання.

      Нам дуже важливо затвердити його в першому читанні, щоб на наступному тижні їхати на переговори з росіянами з сильною позицією,
      – сказав Гончарук.

      Своєю чергою глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв привітав прийняте депутатами рішення. 

      "Вдячний депутатам, які зробили надважливий для країни крок. Цю тему парламентарі попередніх скликань не наважувались навіть обговорювати. Після ухвалення законопроєкту Україна отримає можливість ефективно завершити процес анбандлінгу і посилить свої позиції на переговорах щодо продовження транзиту", – прокоментував рішення парламенту Андрій Коболєв.

      Що таке анбалдінг?

      Кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу". Це означає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу. 

      У майбутньому це має допомогти вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах. 

      План анбалдінгу Нафтогазу" український уряд затвердив ще в 2016 році. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

      Втім, після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом".

      Цікаво: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

      Увага! Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду.

      Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У Нафтогазі зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року.

      Російська сторона наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління "Нафтогазу". Власне, такий законопроєкт у першому читанні й прийняла Рада.

      blog_ava
      Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      40983
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Газовий контракт Газ Газпром Нафтогаз Україна – Росія Олексій Гончарук Андрій Коболєв Газовий конфлікт ГТС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сьогодні , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 26
      Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      сьогодні , 16:30 Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      Михайло Гема 1834
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 1418
      Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів
      сьогодні , 15:30 Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів
      Марія Бондар 187
      За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      сьогодні , 14:30 За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      Михайло Гема 515
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук