Рада підтримала створення незалежного оператора ГТС у першому читанні

За відповідне рішення проголосували 286 народних обранців. Ініціатива пропонує внести зміни до низки чинних законів та дає можливість створити незалежного оператора газотранспортної системи, який не належатиме "Нафтогазу".

Цю ініціативу раніше підтримували і у "Нафтогазі", і в Кабміні, і в Європейському енергетичному співтоваристві. До речі, прем’єр-міністр Гончарук вранці зібрав цілу фракцію "Слуги народу" у кінозалі парламенту та просив їх проголосувати за відповідний законопроєкт.

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед голосуванням заявив про терміновість та необхідність розгляду цього питання.

Нам дуже важливо затвердити його в першому читанні, щоб на наступному тижні їхати на переговори з росіянами з сильною позицією,

– сказав Гончарук.

Своєю чергою глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв привітав прийняте депутатами рішення.

"Вдячний депутатам, які зробили надважливий для країни крок. Цю тему парламентарі попередніх скликань не наважувались навіть обговорювати. Після ухвалення законопроєкту Україна отримає можливість ефективно завершити процес анбандлінгу і посилить свої позиції на переговорах щодо продовження транзиту", – прокоментував рішення парламенту Андрій Коболєв.

Що таке анбалдінг?

Кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу". Це означає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу.

У майбутньому це має допомогти вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах.

План анбалдінгу Нафтогазу" український уряд затвердив ще в 2016 році. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Втім, після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом".

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Увага! Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду.



Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У Нафтогазі зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року.



Російська сторона наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління "Нафтогазу". Власне, такий законопроєкт у першому читанні й прийняла Рада.