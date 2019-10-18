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      Гончарук терміново зібрав "слуг народу": вимагає якнайшвидше проголосувати закон про ГТС

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Getty images

      Прем’єр відразу після години уряду зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі парламенту. Він просить народних обранців пришвидшитися та проголосувати за законопроєкт про газотранспортну систему України.

      Слід зазначити, що й справді після години уряду з сесійної зали зникли нардепи від "Слуги народу". У президії Ради залишилась лише віцеспікерка від "Батьківщини" Олена Кондратюк. Вона спочатку зачитала депутатські подання, а потім оголосила перерву у роботі Ради.

      Актуально: На Україну чекають серйозні проблеми, якщо вона вчасно не відокремить ГТС

      Про таємне зібрання найбільшої фракції парламенту з прем'єром Гончаруком з посиланням на власні джерела інформує "Українська правда".

      За закритими дверима кінозалу парламенту депутати начебто сперечаються, коли голосувати закон про ГТС.

      Гончарук вмовляє депутатів голосувати за законопроєкт. Ті, своєю чергою, обурюються, що прем’єр вмовляє їх голосувати за законопроєкт без попереднього обговорення. Розмова відбувається на підвищених тонах.

      Що передувало цьому?

      17 жовтня голова акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" Олександр Лісніченко повідомив, що комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

      До теми: Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

      За його словами, згідно з цим законопроєктом, ГТС залишається у 100% державній власності, а управління нею буде здійснюватися прозоро корпоративною конструкцією, що уможливить одночасно створити незалежні умови для Оператора ГТС та збереже контроль над цінним активом в державі.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України ГТС Верховна Рада Олексій Гончарук Слуга народу
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