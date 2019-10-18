Гончарук срочно собрал "слуг народа": требует скорее проголосовать закон о ГТС

Премьер сразу после часа правительства собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале парламента. Он просит народных избранников ускориться и проголосовать за законопроект о газотранспортной системе Украины.

Следует отметить, что действительно после часа правительства из сессионного зала исчезли нардепы от "Слуги народа". В президиуме Рады осталась лишь вицеспикер от "Батькивщины" Елена Кондратюк. Она сначала зачитала депутатские представления, а затем объявила перерыв в работе Рады.

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О тайном собраним крупнейшей фракции парламента с премьером Гончаруком со ссылкой на собственные источники, информирует "Украинская правда".

За закрытыми дверями кинозала парламента депутаты вроде бы спорят, когда голосовать закон о ГТС.

Гончарук уговаривает депутатов голосовать за законопроект. Те, в свою очередь, возмущаются, что премьер уговаривает их голосовать за законопроект без предварительного обсуждения. Разговор происходит на повышенных тонах.

Что предшествовало этому?

17 октября председатель акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" Александр Лисниченко сообщил, что комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект "О внесении изменений к некоторых законодательных актов в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

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По его словам, в связи с этим законопроектом, ГТС остается в 100% государственной собственности, а управление ею будет осуществляться прозрачно корпоративной конструкцией, что позволит одновременно создать независимые условия для Оператора ГТС и сохранит контроль над ценным активом в государстве.