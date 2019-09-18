Кабмин заберет у "Нафтогаза" функцию контроля за украинской ГТС

Во время своего заседания 18 сентября Кабинет Министров основной темой выделил отделение оператора газотранспортной системы НАК "Нафтогаз". По мнению правительства, это позволит уберечься от разного рода злоупотреблений.

Уже до конца года вполне реально подписать соответствующие договоры о газопроводах и транспортировке газа согласно европейским требованиям, подчеркнул министр энергетики Алексей Оржель по результатам заседания правительства.

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Все знаем, что наш договор с Россией о транспортировке газа действует до конца года. Чтобы выйти с такой позицией, мы полностью обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки и заложили ответственность каждой из сторон,

– рассказал министр.

Он также подчеркнул, что в предыдущие годы был определенный конфликт между "Нафтогазом" и Кабинетом Министров относительно взглядов на модель распределения полномочий.

"В последние две недели мы очень активно работали, разработали комплексное компромиссное решение. Более того, сегодня в одной команде вместе работают Президент, Кабинет Министров и Верховная Рада. Поэтому есть все возможности, чтобы обеспечить принятие этого решения", – отметил Оржель.

Что такое анбандлинг?Анбандлинг собственности – это отделение производства энергии от ее передачи. То есть, фактически отрицает возможность того, чтобы одна компания и производила, и транспортировала энергию.



Именно такую цель преследует третий энергопакет Европейского Союза.