Премьер Гончарук объяснил, для чего Украине рекордные запасы газа

"Нафтогаз" накопил в подземных газохранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что стало рекордом за предыдущие 7 лет. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, Украине такие большие запасы голубого топлива нужны для того, чтобы уверенно чувствовать себя при газовых переговорах с Россией.

Переговоры с Россией по транзиту газа через Украину предвещают много рисков для государства, отметил Гончарук во время своего брифинга по результатам заседания Кабмина 11 сентября.

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Для того, чтобы иметь уверенные позиции, чтобы не стать жертвой давления в переговорах, государство Украина наполнила свою систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимой к попыткам нажать во время переговоров,

– пояснил глава правительства.

По его словам, с таким запасом власть чувствует себя достаточно уверенно перед первым раундом переговоров, который состоится на следующей неделе.

Что известно о контракте между Украиной и Россией о транзите газа?

​Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины завершается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение.



С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.



Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.