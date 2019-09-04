Газовые переговоры между Украиной и Россией: в Москве анонсировали прогресс

Россия, Украина и Европейская комиссия уже вскоре договорятся о дате трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа в Европейский союз.

Согласно предварительным договоренностям, такая встреча должна состояться в сентябре, об этом напомнил министр энергетики России Александр Новак на полях "Восточного экономического форума" в российском Владивостоке, пишет "Радио Свобода".

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"Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны", – заявил Новак.

В новом кабмине уже озвучили планы по газовым договоренностям. Так, Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам уже готовит позицию украинской стороны.

Что известно о контракте между Украиной и Россией о транзите газа?

Поскольку действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.

Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", у которого такая же цель.