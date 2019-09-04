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      Газовые переговоры между Украиной и Россией: в Москве анонсировали прогресс

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      Россия, Украина и ЕС в ближайшее время выберут дату переговоров о газе, – министр РФ
      Россия, Украина и ЕС в ближайшее время выберут дату переговоров о газе, – министр РФ / 24 канал

      Россия, Украина и Европейская комиссия уже вскоре договорятся о дате трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа в Европейский союз.

      Согласно предварительным договоренностям, такая встреча должна состояться в сентябре, об этом напомнил министр энергетики России Александр Новак на полях "Восточного экономического форума" в российском Владивостоке, пишет "Радио Свобода".

      Важно: Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум: что это означает

      "Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны", – заявил Новак.

      В новом кабмине уже озвучили планы по газовым договоренностям. Так, Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам уже готовит позицию украинской стороны.

      Что известно о контракте между Украиной и Россией о транзите газа?

      Поскольку действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

      Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.

      Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", у которого такая же цель.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Нафтогаз Газовый конфликт Газпром Газ
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